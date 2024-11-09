غياضة وسنور ووادي الفقيرة.. 7 مخرات تحمي بني سويف من أخطار السيول

بني سويف- حمدي سليمان:

بدأت محافظة بني سويف، في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال صيانة وتطهير كافة المخرات، و تجهيز المعدات، ومراجعة بالوعات الصرف الصحي، وتطهير المصارف، ودراسة الأماكن المنخفضة، وأماكن تجمع المياه بسبب عيوب الرصف.

وأوضح الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أن المحافظة تحتوي على 7 مخرات منها اثنين شديدي الخطورة وهما مخر بياض العرب، ويبلغ طوله 3.6 كم، و مخر سنور ويبلغ طوله 3 كم، و4 منها متوسطة الخطورة وهي مخر جزيرة أبو صالح، ويبلغ طوله 1.6 كم، ومخر وادي غراب ويبلغ طوله 2 كم، ومخر غياضة الشرقية وطوله 3 كم، ومخر طما فيوم ويبلغ طوله 1.5 كم، ومخر واحد بسيط الخطورة وهو مخر وادي الفقيرة ويبلغ طوله 200 م.

وأضاف أنه جرى تطهير كافة المخرات باستخدام احدث المعدات لتحويل مجاري السيول، وإقامة المعابر حول الطرق، وإزالة المخلفات علي جانب المناطق المعرضة للسيول بالمحافظة، إضافة إلى تأمين كامل لمرور السيارات، وحماية المباني والمنشآت، وإعداد المصاف اللازمة لتصريف المياه.

وأشار وكيل وزارة الري إلى أنه جرى رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل من خلال عمل تدبيش، وتكاسي، وتوسعة، و تعلية بطول 3 كيلومترات بتكلفة 18 مليون جنيها، وذلك بعد تعرضه للانهيار ونحر في هدار الوسط منذ فترة، فضلا عن عملية حماية وادي غراب، والفقيرة من أخطار السيول من خلال إنشاء سدين، و بحيرتين بكل وادٍ، و زيادة عرض السد من 220 مترا الي 280 مترا مع تعليته حوالي 3 أمتار لزيادة قدرته الاستيعابية مع عمل ممر أعلى السد، لعبور السيارات لإمكان الصيانة الدورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات للمساهمة، والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.