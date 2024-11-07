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سقطت من الطابق الخامس.. التحقيق في وفاة فتاة بالإسكندرية

09:33 م الخميس 07 نوفمبر 2024

وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها - أرشيفية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

باشرت نيابة المنشية بالإسكندرية التحقيق في وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها في الطابق الخامس بشارع الباب الأخضر، وسط المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة قسم المنشية.

انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مسجاة على أرضية الشارع أمام العقار المشار إليه، وكانت ترتدي كامل ملابسها. وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور في الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم.

أفاد شهود العيان أنهم أثناء تواجدهم في الشارع سمعوا صوت ارتطام قوي، وعند استطلاع الأمر فوجئوا بوجود الفتاة التي توفيت في الحال.

توصلت التحريات المبدئية إلى أن المتوفاة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وجارٍ سؤال أهلها. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

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