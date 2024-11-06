لمدة 25 يومًا.. فصل 3 طلاب بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور أحمد محمد زينة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بمجازاة 3 طلاب بسبب مخالفتهم للقواعد والأنظمة الجامعية.

وتبين من القرار رقم 423 لسنة 2024، مجازاة كل من الطالب "خالد.م.ر"، المقيد بالفرقة الثالثة شعبة الإدارة الرياضية، و"نور.ط.ز"، المقيدة بالفرقة الأولى، و"حلا.م.ع"، المقيدة بالفرقة الأولى، بالفصل لمدة 25 يومًا، خلال العام الجامعي 2024 - 2025، بسب سوء سلوكهم داخل الكلية.

وقال عميد الكلية الدكتور أحمد محمد بازينة، في تصريحات صجفية، اليوم الأربعاء، إن الكلية تواصل جهودها لدعم بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع أبنائها الطلاب، وتظل مواقف للالتزام بالقيم، والتي تعد الأساس في مسيرة كل طالب نحو النجاح.