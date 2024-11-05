جثتان و8 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين اليوم الثلاثاء في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي بنطاق مركز إدكو في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبينت وفاة: حسام سلامة أرنست دنيان، 33 عاما، مقيم المنتزة بالاسكندرية، ورحاب شحاتة سعيد، 35 عاما، مقيمة رشيد.

كما أصيب في الحادث: حبيبة مصطفى أيوب، 14 عاما، كدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، حنين مصطفى أيوب، 3 سنوات، اشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، سحر حسين محمد، 45 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، منة عاطف محمد شحاتة، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وأصيبت ماجدة ذكى الشاذلى، 60 عاما، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، سولاف محمد الشاذلى، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، محمد محمد إبراهيم، 35 عاما، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، على محمد درويش، 22 عاما، كدمات وخدوش متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي ، وأوعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته، وحرر المحضر اللازم.