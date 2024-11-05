الشرقية تستعد لاستقبال فصل الشتاء بتطوير شبكات الصرف الصحي في الشوارع

الشرقية- مصراوي:

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بمعداتها لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بعدد من القرى والشوارع بمركز ومدينة أبو حماد لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة، وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار العمل على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز والمدن والأحياء ، لافتاً إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط الموضح

https://www.facebook.com/shapwasco أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).