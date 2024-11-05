لم يستجب للتحذير.. مصرع شاب دهسه قطار الصعيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.



تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه عقب مرور القطار "القاهرة - أسوان" تلاحظ عبور شخص من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب، ما نتج عنه مصرعه.



تبين من التحريات مصرع "عبدالهادي. م" 24 عامًا عامل ويقيم مدينة جرجا، أفاد جده لوالده "منصور. م" 70 عامًا بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.