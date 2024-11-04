تقرير الطب الشرعي ينفي واقعة هتك عرض طفل داخل حضانة ببورسعيد ..مستند



بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الاثنين، على تقرير الطب الشرعي في واقعة تحرير ولي أمر طفل المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، تتهم فيه حضانة خاصة ببورسعيد بهتك عرض طفلها داخلها وعمره عامين و 8 أشهر.

وتضمن تقرير مصلحة الطب الشرعي رقم 202403923000433، أن الثابت من الإصابات الموصوفة عبارة عن إصابة احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم ذو سطح خشن أيا كان نوعه، والكدم المشاهد بالشرج عبارة عن إصابة رضية تحدث من المصادمة بجسم صلب ايا كان نوعه.

وأكد التقرير أن العلامات الدالة لم تميز على إتيانه من الخلف لواطا، كما لم يميز الطبيب الشرعي به علامات تكرار الاستعمال من الخلف لواطا، واقفلت جهات التحقيق المحضر علي ذلك.

ومن جانبها، أكدت إدارة الحضانة، أن تقرير الطب الشرعي يطمئن أولياء الأمور، وينهي حالة الفزع التي حدثت نتيجة الاتهام الذي اثبت التقرير أنه كيدي، مؤكدة أنها تحترم أحكام القانون، وألتزمت الصمت بالرغم مما أصابهم من حزن نتيجة اتهامهم بالباطل.