الطماطم بـ10 جنيهات.. طرح خضار وفاكهة بأسعار مخفضة بالوادي الجديد- صور

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، الخضر والفاكهة ومنتجات بأسعار مخفضة في منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

أكد المهند جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه جرى طرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تتراوح من 30-40%، من خلال المنافذ الثابتة للوحدة المحلية بمدينة الخارجة، بواقع 3 منافذ في المدينة، ومنفذ رابع داخل مقر الوحدة المحلية، بالإضافة إلى 8 منافذ في كل قرية تابعة للمركز.

وأضاف جهاد، أنه تم طرح منتجات غذائية متنوعة من منتجات القرى التابعة للمركز ضمن مبادرة "منتجات القرية"، والتي تضمنت منتجات: "ألبان ومخبوزات ودواجن وخضار وفاكهة"، لافت إلى أن جميعها من إنتاج القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار دعم سيدات القرى التي تنتج هذه المنتجات كفرصة عمل لهن وبالتوازي طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية.

وأشار إلى هذه المنافذ تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إذ تستهدف هذه المبادرات تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تقديم منتجات طازجة بأسعار تنافسية ومعقولة.

وأكد أنه يتم الإشراف المستمر على هذه المنافذ لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، مما يعزز رفاهية المواطنين ويحسن قدرتهم الشرائية.