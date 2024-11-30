أمانة نادرة.. سائق توك توك أمين في أسوان يعيد 97 ألف جنيه لصاحبها

أسوان – إيهاب عمران:

الأمانة لا ترتبط بالمستوى الاقتصادى أو حاجة الإنسان، وإنما هى واحدة من أهم مكارم الأخلاق ومن أعظم تعاليم الدين الإسلامي والتي يحرص كل إنسان على التحلي بها وغرسها في أبنائه.

وعلى الرغم من ظروفه الصعبة واحتياجه الشديد للمال قام سائق توك توك أمين بمركز إدفو بأسوان بإعادة مبلغ 97 ألف جنيه نسيهم أحد الركاب بعد توصيله ولم يكتفِ السائق الأمين برد المبلغ بل رفض أن يأخذ اى مكافأة نظير أمانته.

وقال عم خالد سائق "توك توك"،: "إنه خرج من بيته وليس فى جيبه سوى 10 جنيهات وهو يتجول بالتوك توك طلبا للرزق، أشار له شابين وطلبا توصيلهم إلى شارع المركز بمدينة إدفو وبعد نزلهما أكمل سيره في شوارع المدينة حتى اشار إليه رجل ليركب معه، وتوقف ليركب الرجل وهنا لاحظ وجود كيس فى التوك توك فأخذه وفتحه فوجد فيه مبلغ مالى كبير".

وتابع: "على الفور عدت إلى شارع المركز بحثا عن الشابين فلم أجدهما، وظللت واقفا فى نفس المكان اللى نزلوا فيه، ولكن للأسف لم يعودا فتملكني الخوف من العمل بالتوك توك، وأنا معي هذا المبلغ فاتصلت بأخي وأخبرته وقمنا بعد المبلغ فوجدناه 97 ألف جنيه، فكتبنا على صفحة أبناء ادفو على الفيس أننا عثرنا على مبلغ وعلى صاحبه التواصل معى، ولكن لم يتصل أحد".

وأضاف:" مر يومان وأنا أعانى من عبء وجود هذا المبلغ معى، ومن خوفى على مصير صاحبه، والحمد لله فى اليوم الثالث اتصل بي أحد السائقين، وابلغني أن هناك شابين بيسالوا عن صاحب توك توك مواصفاته زيى، وأنهم تركوا كيس فيه نقود فى عربيته، ففرحت جدا، وابلغته أني قادم على الفور، وبالفعل تعرفت على الشابين كما أنهم ذكروا قيمة المبلغ ومواصفاته فقمت على الفور بتسليمهم المبلغ وأحسست براحة كبيرة لأني رجعت الامانة لأصحابها".