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العثور على جثة شاب بجوار مديرية الصحة في أسوان.. المباحث تبحث عن الجاني

05:55 م السبت 30 نوفمبر 2024

مديرية أمن أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مديرية الصحة بمدينة أسوان.

وكان اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شاب بجوار مديرية الصحة.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.ج" 35 سنة، وجرى استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب الوفاة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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