بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء طريق يربط قرى القوصية بديروط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال إنشاء طريق جديد يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط، بطول 5 كيلومترات وبتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

شملت الجولة تفقد أعمال شق تلال الصخور على طريق دير القصير شرق النيل، التابع لمركز ومدينة القوصية، والذي يصل إلى محور ديروط. ويهدف المشروع إلى إنشاء طريق يربط بين قرى مركزي القوصية وديروط الشرقية، وهو مطلب جماهيري منذ سنوات.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المحافظة لتطوير شبكة الطرق، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل التنقل، بالإضافة إلى دعم فرص الاستثمار في مختلف المجالات، تحقيقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس محمد أحمد عبد الناصر مهندس الإشراف عن مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمود لطفي مهندس تنفيذ المشروع عن الشركة المنفذة.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من الرفع المساحي والميزانيات الشبكية، وبدء أعمال شق وتكسير الصخور وحفر وردم المناطق المنخفضة. كما سيتم تركيب حواجز "نيوجيرسي" على جانبي الطريق لحماية المسافرين، نظرًا لارتفاعه عن منحدر نهر النيل. يهدف الطريق الجديد إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بديروط والقوصية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى دعم توجه المحافظة نحو جذب الاستثمارات.

وأوضح أبوالنصر، أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، وقد بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 25%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع في منتصف يناير 2025، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.