إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، صباح اليوم الأحد، على طريق "أسيوط -سوهاج" الزراعي بالقرب من قرية قرقارص.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي ووجود مصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة تحمل رقم "5198 ي ر ج"، مع سيارة أخرى تحمل رقم" 1275 ي و ج".

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "حمزة محمد شعبان"، ووليد محمد محمود"، و"مصطفى محمود إبراهيم"، و"عطية أنصار عطية"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.