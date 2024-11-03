بينهم أطفال.. ننشر أسماء مصابي حادث محور 30 يونيو فى الإسماعيلية

السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي، إن مستشفى أبو خليفة الطبي استقبل 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وجرى فحصهم وتوزيعهم على الأقسام الداخلية، وتجهيز الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمحور 30 يونيو في المنطقة بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 اتجاه القاهرة، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير إسعاف الإسماعيلية 8 سيارات لموقع الحادث.

وأوضح المصدر الطبي أن المصابين من محافظة الشرقية وهم: فتحي حسن علي 30 عامًا، مصابا بكسر في الفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، عفاف فرج سليمان 35 عامًا، مصابة بكسر بالفخذ الأيمن واشتباه خلع الكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وعيادة جواد حسن 12 عامًا مصابة بكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، وحامد جواد حسن 8 أعوام مصابا بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيبت نصرة حمدان راشد 30 عامًا جرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وأصيبت شفيقة حمادة 27 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وداليا صابر راشد 19 عامًا بنزيف داخلي بالبطن.

وأفادت المعاينة أن السيارة تحمل لوحات رقم "ر و د 4853"، وأن سبب الحادث السرعة الزائدة، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق، وانقلاب السيارة التي كان يستقلها العمال.

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