نباح الموت.. تفاصيل أغرب مشاجرة مسلحة فى قنا سببها كلب

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في واقعة غريبة أثارت استياء واستغراب أهالي إحدى قرى محافظة قنا، تحولت مشادة كلامية بسبب نباح كلب إلى جريمة قتل للحيوان وإصابة صاحبه بطلق ناري.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الكلب كان يتسبب في إزعاج مستمر لسكان القرية بسبب نباحه المتكرر ليلاً ونهاراً، وعند مرور أحد الأهالي، والذي يُشتبه في كونه المتهم، في الشارع نبح عليه الكلب، الأمر الذي دفعه إلى فقدان أعصابه وإطلاق النار على الكلب حتى قتله.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد علم صاحب الكلب بما حدث لحيوانه الأليف، مما أدى إلى نشوب مشاجرات متكررة بينه وبين المتهم وذويه استمرت ليومين، وتطورت هذه المشاجرات إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن إصابة صاحب الكلب بجروح بالغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة مسلحة وإصابة شاب، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

كشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة يعود إلى نباح كلب المجنى عليه "ص.ش 20 عاما"، على المتهم الذى أقدم على قتل الكلب، مما أدى إلى تصعيد الموقف ووقوع المشاجرة المسلحة التي أسفرت عن إصابة صاحب الكلب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى قنا من ضبط المتهم وبندقية خرطوش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

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