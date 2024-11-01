النباح الأخير.. شاب يقتل كلبا بالرصاص ويصيب صاحبه بطلقة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب ونفق كلبه بعد أن أطلق عاطل النار عليهما بسبب نباح الكلب عليه خلال مروره في الشارع داخل إحدى قرى مركز قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري داخل إحدى قرى مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "ص.ش"، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة مع آخر كانت بدايتها نباح كلب المجني عليه خلال مرور المتهم في الشارع فقام بإطلاق أعيرة نارية حتى فارق الحياة فحزن عليه صاحبه وحدثت مشادات بينهما وتكررت اليوم الثاني والتي انتهت بإصابة المجني عليه.

نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.