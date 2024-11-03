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إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

10:18 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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الإسماعيلية حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور 30 يونيو، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمحور 30 يونيو، في المنطقة بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 اتجاه القاهرة، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير إسعاف الإسماعيلية 8 سيارات لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين ونقلهم عقب ذلك للمستشفى.

وأفادت المعاينة أن السيارة تحمل لوحات رقم "ر و د 4853"، وأن سبب الحادث السرعة الزائدة، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة التي كان يستقلها العمال.

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل طريق محور 30 يونيو
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