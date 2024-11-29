بالصور- كفر الشيخ تعلن حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بشأن ذلك، مع التحرك الفوري في حالة حدوث أ تداعيات بسبب سوء حالة الطقس.

ودعا المحافظ المواطنين بالتواصل الفوري عن أي تداعيات خاصة بسوء الأحوال الجوية من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ تعرضت لهبوب رياح مصاحبة بموجة صقيع، مع وجود غيوم في سماء مدن ومراكز المحافظة.