أستاذ علوم البحار: التغيرات المناخية تهدد المدن الساحلية وتستدعي حلولًا عاجلة - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الطبيعية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا خطيرًا على كوكب الأرض.

وأوضح أن انبعاثات الغازات من المصانع، وحرق الوقود، وإزالة الغابات، تساهم في اختلال التوازن الطبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وغرق المدن وتآكل الشواطئ.

جاء ذلك في كلمته بندوة نظمها مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "أثر التغيرات المناخية على الصحة العامة" في كلية التمريض جامعة الإسكندرية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

وأشار رضوان إلى تأثير هذه التغيرات على أنماط الطقس، وموت الشعاب المرجانية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتأثيرها السلبي على الصحة العامة.

وفيما يتعلق بمشكلة البلاستيك، شدد الدكتور رضوان على ضرورة استبدال البلاستيك بالكرتون أو القماش، وتعزيز جهود إعادة التدوير.

وأوصى بتفعيل نظام الفصل من المنبع في قرى الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية مشروع إعادة التدوير كونه مشروعًا قوميًا يسهم في النهوض الاقتصادي للبلاد.

واختتم الدكتور رضوان حديثه برسالة موجهة للشباب، حثهم فيها على السعي المستمر لتطوير الذات والتميز في مجالاتهم، مؤكدًا أن بناء الإنسان لذاته هو أساس الصحة العامة، كما دعا إلى نشر الوعي بأسباب التغيرات المناخية وسبل مواجهتها للحفاظ على الصحة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر لماضة، وكيل كلية التمريض لشؤون البيئة والمجتمع، على أهمية قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى تخصيص الأمم المتحدة مؤتمر قمة المناخ لهذه القضية نظرًا لتأثيراتها العميقة على البيئة، بما في ذلك تلوث الهواء وانتشار العدوى والأمراض.

ودعت وكيل كلية التمريض الحضور إلى المشاركة في حملة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أهمية التوعية والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية.

بدورها أشارت آية عبد الرحمن، أخصائية الإعلام بمجمع إعلام الجمرك، إلى دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي بأهم القضايا، ومنها قضايا البيئة، وأوضحت أن الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي بجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج المواطنين في أساليب حماية البيئة.