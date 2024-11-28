أهالي دير الجنادلة يتسلمون جثامين ضحايا حادث ميكروباص أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

تسلم أهالي قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم في أسيوط، جثامين ستة من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت النيابة العامة قد صرحت بدفن الجثامين بعد إنهاء الإجراءات القانونية، ليتم نقلها إلى مقابر أسرهم في قرية دير الجنادلة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات. انتقل مدير أمن أسيوط إلى موقع الحادث برفقة ضباط مركز شرطة الغنايم والإسعاف والمرور ورئيس مجلس مدينة الغنايم.

وأظهرت المعاينة والفحص أن السيارة رقم "ي ط أ 6758" قد انقلبت، مما أسفر عن مصرع كل من "جيهان.ا.خ" (50 عامًا)، "خيرية.م.س" (48 عامًا)، "محمد.ج.م" (35 عامًا)، "خليفة.ع.س" (65 عامًا)، "سيد.ح.ا" (50 عامًا)، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

كما أسفر الحادث عن إصابة سبعة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وهم "أحمد. ص." (20 عامًا)، "حنان.ح.م" (50 عامًا)، "لطيفة.ع.س" (66 عامًا)، "عمر.م.د" (20 عامًا)، "محمد.س.م" (59 عامًا)، "صالح.س.ع" (60 عامًا)، و"هانم.ع.س" (50 عامًا)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

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