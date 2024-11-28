الأقصر تطرح مزايدات لتأجير مجمعات صناعية حرفية

الأقصر - محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر، لطرح مزايدات عامة لتأجير 3 مجمعات صناعية حرفية بمركزي إسنا وأرمنت، خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2024، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتوجه الدولة لتنمية الصعيد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المجمعات التي سيتم طرحها:

1ـ تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا قرية الشغب وجلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 2 / 12/ 2024.

2ـ تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا قرية الدير، وجلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12/ 2024.

3ـ تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت قرية السلام، وجلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 12/4 / 2024.

وأوضح الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب عبارة عن مبنى بمساحة 600 متر مرفق ومجهز بالمرافق بالكامل مكون من دورين الدور الأرضي يضم 4 ورش مجهزة وفارغة لأي نشاط صناعي حرفي، والعلوي صالة بمساحة 600 متر ومجهز بماكينات وخط كامل لانتاج الملابس الجاهزة، كما يضم المبنى غرف إدارية ودورات مياه ومنظومة إطفاء حريق متكاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات وكشك كهرباء خاص.

أما بالنسبة لمجمعي الدير بإسنا والسلام بأرمنت، فهما عبارة عن 3 قطاعات من المباني ويتكون كل مجمع من دور واحد، كما يحتوي كل مجمع على 8 ورش مجهزة لأي نشاط صناعي حرفي بمساحات من 75 إلى 95 متر بالإضافة إلى 3 معارض في كل مجمع، وبكل مجمع جزء مخصص بخط كامل لانتاج الملابس الجاهزة، ومجهزان بالمرافق بالكامل، كما يضمان غرف إدارية ودورات مياه ومنظومة إطفاء حريق متكاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات وكشك كهرباء خاص.

وأكد الدكتور إبراهيم رمضان، أن المجمعات تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة من خلال خلق فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي وتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر، مشيرا إلى الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرية وأهميتة فى ايجاد فرص التشغيل الدائم ،وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن إنشاء وتشغيل تلك المجمعات يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظات الصعيد وإحداث طفرة وتنمية اقتصادية بها، من خلال تنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتوفير حياة كريمة لأهالي صعيد مصر.