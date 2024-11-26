ما يشرفنيش أقدمك.. حكم قضائي ضد مقدمة حفل تخرج مثير للجدل في قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

قال المحامي محمد أبو زيد دفاع الطالبة صاحبة واقعة حفل التخرج المثيرة للجدل في محافظة قنا، إن المحكمة المختصة قررت تغريم مقدمة الحفل ع.ا 10 آلاف جنيه لاتهامها بالتشهير والسب والقذف العلنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على قيم المجتمع المصري لـ الطالبة صاحبة واقعة حفل التخرج، وذلك خلال العام الدراسي الماضي.

وقال دفاع الطالبة صاحبة واقعة حفل التخرج المثيرة للجدل في محافظة قنا، أنه ادعى مدنيا بـ 100 ألف جنيه.

وكانت البداية عندما ظهرت الطالبة صاحبة واقعة حفل التخرج المثيرة للجدل في محافظة قنا وتصدرها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو مدته دقيقة ترد على إهانة "ع.ا" مقدمة حفل تخرج قنا، والتي قالت لها فيها: ميشرفنيش إني أقدمك وهقدم كل الموجودين، والتي كانت سببًا في الهجوم الحاد عليها وتعاطف الجميع مع الطالبة التي أهانتها عبير الكاشف في حفل تخرجها.

وقالت الطالبة في الفيديو أمام زملائها في حفل تخرجهم بعد إهانة عبير الكاشف: أنا حابة أشكركم وأشكر كل الحضور والأهالي، وبعتذر ليكم على اللي حصل دي كانت غلطة وبتأسفلكم وإهانة غير مقصودة والشخص اللي رمز ليها هو إنسان غلط في نفسه لأننا إحنا ناس محترمين، وكل واحد عارف قدره كويس مش مستنيين حاجة من حد ولا مستنيين حد يعرفنا إحنا مين بالضبط ولو كان حد غلط فهو في نفسه مش في حد ولو كنت تعبت في تنظيم الحفلة فأنا تعبت عشان دفعتي.