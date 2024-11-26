مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمها القطار، أمام مزلقان محطة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الواسطى، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "روحية.ط.ف"، 45 عامًا، مقيمة الفيوم

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.