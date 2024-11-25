استمرت 4 ساعات.. نجاح جراحة عظام دقيقة بمستشفى أجا في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات، لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا تعرض لحادث سير أدى إلى كسر مضاعف متفتت أسفل عظمة الفخذ والركبة اليمنى، مع فقدان جزء من عظمة الفخذ، بالإضافة إلى كسر بالساق اليمنى التي كانت قد تعرضت لكسر سابق منذ عامين تم تثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي، إلا أن الحادث الجديد تسبب في اعوجاج المسمار السابق.

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الجراحة تمت بنجاح بفضل مهارة الفريق الطبي.

من جهته، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، أن التحدي الأكبر كان في استخراج المسمار النخاعي المعوج من الساق، وهو ما نجح فيه الفريق الطبي باستخدام طريقة جديدة تُنفذ لأول مرة بمستشفى أجا.

وأشار البيلي إلى أن العملية تضمنت عمل شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمنى لاستخراج المسمار المعوج، ثم تركيب مسمار نخاعي تشابكي جديد. كما تم خلال الجراحة تركيب جهاز "إليزاروف" لإعادة تكوين عظام الركبة والفخذ الأيمن.

وأعرب الدكتور تامر مدكور عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى أجا، وعلى رأسهم الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.