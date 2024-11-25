لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

استمرت 4 ساعات.. نجاح جراحة عظام دقيقة بمستشفى أجا في الدقهلية

06:51 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية
  • عرض 4 صورة
    الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية
  • عرض 4 صورة
    الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات، لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا تعرض لحادث سير أدى إلى كسر مضاعف متفتت أسفل عظمة الفخذ والركبة اليمنى، مع فقدان جزء من عظمة الفخذ، بالإضافة إلى كسر بالساق اليمنى التي كانت قد تعرضت لكسر سابق منذ عامين تم تثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي، إلا أن الحادث الجديد تسبب في اعوجاج المسمار السابق.

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الجراحة تمت بنجاح بفضل مهارة الفريق الطبي.

من جهته، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، أن التحدي الأكبر كان في استخراج المسمار النخاعي المعوج من الساق، وهو ما نجح فيه الفريق الطبي باستخدام طريقة جديدة تُنفذ لأول مرة بمستشفى أجا.

وأشار البيلي إلى أن العملية تضمنت عمل شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمنى لاستخراج المسمار المعوج، ثم تركيب مسمار نخاعي تشابكي جديد. كما تم خلال الجراحة تركيب جهاز "إليزاروف" لإعادة تكوين عظام الركبة والفخذ الأيمن.

وأعرب الدكتور تامر مدكور عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى أجا، وعلى رأسهم الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

جراحة عظام استمرت 4 ساعات جاح جراحة عظام دقيقة مستشفى أجا في الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كشف غموض العثور على جثة فتاة بمياه النيل في القليوبية

إعلان

إعلان

* بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟
حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
عاجل| الصور الأولى من عزاء الملحن محمد رحيم