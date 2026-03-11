بالصورـ محافظ أسيوط يشدد الرقابة على المواقف ومحطات الوقود بعد تحريك الأسعار

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء خط طرد محطة رفع صرف صحي البركة بحي غرب أسيوط، والذي يمتد بطول 7.8 كيلومتر وبقطر 1200 مللي. وتهدف الجولة إلى متابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ميدانيًا، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه سير الأعمال، في إطار جهود المحافظة لتحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

مشاركة قيادات تنفيذية ومسؤولي قطاع المياه

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة رانيا مجدي مدير مركز معلومات شبكات المرافق، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم الشركة، إضافة إلى ممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس هشام الدغار مدير التعاون الدولي بالشركة، وعدد من مهندسي المركز، فضلًا عن مشاركة عدد من أهالي المنطقة.

شرح تفصيلي للمشروع وتكلفته التمويلية

واستمع محافظ أسيوط إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي يندرج ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين عبر قرض من بنك التعمير الألماني. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار جنيه، ويهدف إلى إحلال وتجديد خط الطرد بقطر 1200 مللي بديلًا عن الخط القديم 800 مللي، بما يضمن استيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلات تكرار انفجار خطوط الصرف الصحي خلال الفترات السابقة.

نسب التنفيذ ومكونات المشروع الحالية

وأوضح مسؤولو المشروع أنه تم تنفيذ نحو 4.3 كيلومتر من إجمالي الخط، بنسبة إنجاز وصلت إلى 55%. كما يشمل المشروع تنفيذ أربع عدايات، يجري حاليًا العمل في العداية الأولى منها.

متابعة محطة رفع البركة (3) ومحطة المراغي

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي البركة (3)، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي المراغي، والتي بلغت نسبة تنفيذها الحالية نحو 48%.

توجيهات المحافظ بتكثيف العمل والالتزام بالمعايير

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت، تمهيدًا لوضعه في الخدمة وتحقيق الاستفادة المطلوبة. كما أكد أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، مع المتابعة الدورية لمواقع العمل لضمان سير الأعمال وفق الخطة الزمنية.

متابعة مستمرة ودعم لمشروعات المياه والصرف الصحي

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المباشرة لجميع مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع تقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات واستفادة المواطنين منها في الوقت المحدد.