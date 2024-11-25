بعد توقف 13 عامًا.. 500 عداء يختتمون ماراثون شرم الشيخ الدولي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، ختام فعاليات ماراثون شرم الشيخ الدولي، الذي أقيم بمحمية رأس محمد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية الذي يقام بعد انقطاع دام 13 عامًا.

جمع الماراثون 500 مشارك من 23 جنسية، حيث بلغت نسبة العدائين الأجانب المشاركين في فعاليات المهرجان نحو 70% من إجمالي المشاركين، بما يعكس البعد الدولي للفعالية.

انطلق الماراثون في أجواء طبيعية داخل محمية رأس محمد، وتضمن ثلاثة سباقات رئيسية لمسافات 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومترًا.

أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالتنظيم الاحترافي، معبرين عن انبهارهم بجمال المحمية التي شكلت خلفية مميزة للسباق.

يأتي الحدث ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية وأجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تنفذ فعالياتها في الربع الأخير من كل عام، بالإضافة إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

جرت فعاليات الختام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارتي البيئة والسياحة والآثار، ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ويهدف إلى دعم السياحة الرياضية، وتسليط الضوء على جمال الطبيعة المصرية.

كما ساهم الماراثون في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، خاصة بعد الإشادة الدولية الواسعة من العدائين الذين شاركوا في الفعالية.

وأكد المنظمون أن عودة الماراثون بعد سنوات من التوقف تعد خطوة هامة في دعم الرياضة والسياحة المستدامة، معربين عن تطلعهم لجعل هذا الحدث تقليدًا سنويًا يعكس مكانة مصر كوجهة عالمية للمحافل الرياضية.