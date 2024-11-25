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مصرع شخص في حادث تصادم ببني سويف

11:35 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام عزبة عوض الله في نطاق مركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع "رزق.ع.م"، إثر الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف توك توك سيارة ملاكي عزبة عوض الله
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