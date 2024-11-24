غيوم ورياح شديدة.. موجة طقس سيئ تضرب كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تتعرض قرى ومدن كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ، اليوم الأحد، تتمثل فى هبوب رياح شديدة مصاحبة بموجة صقيع مع تكاثر الغيوم والسحب في السماء.

وتشهد مدن غرب كفر الشيخ المطلة على نهر النيل فرع رشيد، دسوق وفوه، ومطوبس، والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط في المحافظة بنطاق مركز البرلس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة منذ الصباح الباكر.

ووفق ذلك توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام لحين تحسن الأحوال الجوية نظرًا لإرتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت إخطارًا من هيئة ميناء البرلس بشأن توقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما تعرف بـ "السروح" بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة البحرية بسبب شدة الرياح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها إنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وانخفاض في الحرارة، وسقوط أمطار.

وأضافت الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يعمل على:

- نشاط الرياح على جميع الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

- تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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