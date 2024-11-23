مصرع مسن في حريق منزل بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي مسن مصرعه اختناقاً، اليوم السبت، إثر نشوب حريق في منزله بأحد أحياء مدينة المنيا، وجرى السيطرة على الحريق.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أحد المنازل، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه، ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن وفاة "صلاح سيد محمد" 75 عاماً، اختناقا بسبب الأدخنة الكثيفة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم فرض كردون حول المنزل، وإخطار المعمل الجنائي للتحقيق.