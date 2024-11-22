معركة عزبة عمرو.. إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب شاب بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين، بإحدى عزب مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي بلاغاً بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعزبة عمرو، واُستخدم فيها الأسلحة النارية، ووجود أحد المصابين بطلق ناري.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة "أحمد ع ط"، 30 سنة، عامل، مقيم بقرية أم القمص، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء وقوع مشاجرة بينه وبين آخرين .

جرى نقل المصاب إلى مستشفى ملوي، وتم ضبط المتهمين بالتعدي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.