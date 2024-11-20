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بالصور- ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة

01:45 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة
  • عرض 5 صورة
    ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة
  • عرض 5 صورة
    ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة
  • عرض 5 صورة
    ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة
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بني سويف- حمدي سليمان:
نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ممرا شرفيا للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقديراً لجهوده المثمرة ودعمه فى تطوير العملية التعليمية بالكلية، وذلك بتعديل اللائحة القديمة لبرامج بكالوريوس علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، و تكنولوجيا تعليم الرقمية، و علوم الخدمات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، والدراسات العليا.

جاء ذلك في حضور الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتور أشرف صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم ناجى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عجوة وكيل شئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن على أن الكلية تمثل صرحاً شامخاً لدراسة العلوم فى مجال ذوى الاحتياجات (فئات المعاقين وفئات المتفوقين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين)، وتسير بخطى ثابتة نحو الريادة عربياً وعالمياً، وذلك فى ضوء رؤية ورسالة وأهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة بنى سويف.

جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف بني سويف
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