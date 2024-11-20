صراخ يقطع هدوء الليل.. تفاصيل مصرع طالبة في المدينة الجامعية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



قطع صراخ مفزع هدوء الليل في المدينة الجامعية بشبين الكوم، ليكشف عن حادثة مأساوية أودت بحياة طالبة جامعية سقطت من الطابق الرابع، وسط صرخات زميلاتها اللاتي عجزن عن إنقاذها.

وهرعت الأجهزة الأمنية والطبية إلى مكان الحادث، إلا أنهم عجزوا عن إنقاذ حياة الفتاة، وتشهد المدينة الجامعية حالة من الحزن والصدمة، فيما تتجه الأنظار إلى التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذه الواقعة المؤلمة.

فيما سادت حالة من الصدمة بين طلاب المدينة الجامعية، بعد سماع صرخات زملائها التي أيقظت باقي الطلاب وأهالي المنطقة السكنية في محيط المدينة الجامعية.

وعلى الفور جرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وحاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياتها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك عقب تدهور حالتها الصحية.

تحقيقات موسعة ومراجعة كاميرات المراقبة

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الطالبة المتوفاة تُدعى آية أيمن فوزي سعادة، مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد المنزلي قسم التربوي، وتجري الآن تحقيقات موسعة حول الواقعة لبيان أسباب ذلك فضلاً عن مراجعة كاميرات المراقبة.

طلاب جامعة المنوفية ينعون الفقيدة

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي باسم طلاب جامعة المنوفية، قالوا فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حالة من الحزن تسود بين طلاب كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية بسبب وفاة الطالبة آية أيمن فوزي سعادة المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد المنزلي قسم التربوي وبجامعة المنوفية، أرجوكم يا شباب تدعولها بالرحمه والمغفرة، لعلها تكون ساعة استجابة".

رئيس جامعة المنوفية: ننتظر نتيجة التحقيقات

وقال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إن النيابة العامة تُجري تحقيقاتها مع مسؤولي المدينة الجامعية فضلاً عن سؤال كل القريبين من الواقعة للوقوف على أسباب وتفاصيل الوفاة.