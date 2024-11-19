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استبعاد مديرة مدرسة خلال جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة

04:50 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

جولة محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:


قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استبعاد مديرة مدرسة أم المؤمنين بمركز بدر ، بعد رصد عدد من الملاحظات ومستوى النظافة بالمدرسة.

ووجهت الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمراجعة أوضاع المدرسة بشكل كامل، لضمان تحسين مستوى الأداء والانضباط داخلها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بعدد من المدارس، بمركزي كوم حمادة وبدر، تفقدت خلالها مدرسة منشأة مهنا الإبتدائية التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، التي تعمل بنظام الفترتين، وتستقبل 491 تلميذًا في الفترة الصباحية و522 تلميذًا في الفترة المسائية.


واختتمت محافظ البحيرة جولتها بتفقد مدرسة الشهيد إسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي بقرية صلاح الدين بمركز بدر، والتي تعمل أيضًا بنظام الفترتين، وتضم 43 فصلًا بعدد 1955 تلميذًا وخلال الزيارة، تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدة على تطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر استبعاد مديرة مدرسة
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