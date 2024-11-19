معاقبة شاب يحمل جنسية عربية في واقعة دهس عامل الدليفري بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالسجن 3 سنوات في اتهامه بجرح أفضي إلى موت في الواقعة المعروفة بدهس عامل الدليفري سموحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

وتعود بداية القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث دهس سيارة لشاب بمنطقة سموحة.

وتبين من الفحص تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية "جمارك" ويتبعها أخرى بسيارة تاكسي بالشارع المشار إليه بعد منتصف الليل، وتعديا قائديها على سائق التاكسي وحاولا الهرب من موقع الحادث.

ووفقًا لشهود عيان قاد المتهم السيارة بسرعة جنونية واصطدمت بالمجني عليه "أحمد سعيد" عامل دليفري أثناء توقفه على جانب الطريق وسحله لمسافة تزيد عن 500 متر ما أدى إلى إصابته ووفاته بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

ألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.