قطع المياه عن مدينة طوخ 4 ساعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، تبدأ اعتباراً من التاسعة مساء، اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وناشدت الشركة المواطنين، في بيان، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة طوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الإنتهاء من أعمال تجديد شبكة المياه بالمدينة.

وطالبت شركة مياه القليوبية، أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة بالأدوار العليا، وعلى أصحاب المخابز والمصالح تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما أوضح بيان الشركة، أنه يجري توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، في بالمدينة والمركز لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

أضاف أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم: 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ يجري التعامل بأقصى سرعة ممكنة، وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها، وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.