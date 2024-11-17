محافظ الدقهلية يوجه بدعم طالب متسرب من التعليم في أجا (صور)

"حاول يوصلهم بعربيته فقتلوه".. حبس المتهمين بقتل "مناع" على الإقليمي

الدقهلية - رامي محمود:

اكتشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسرب طالب من التعليم أثناء جولته التفقدية بمدرسة أجا التجريبية الإعدادية بنين لمتابعة سير العملية التعليمية.

وعند خروجه من المدرسة، التقى المحافظ بأحد الطلاب الذي اضطر لترك الدراسة والالتحاق بالعمل لمساعدة أسرته، فوجه على الفور مديرة المدرسة ومدير الإدارة التعليمية بضرورة دراسة الحالة الاجتماعية للطالب بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وشدد على توفير الدعم اللازم للأسرة، لضمان عودة الطالب إلى مقاعد الدراسة ومتابعته بشكل دوري لاستكمال تعليمه، حفاظًا على مستقبله.

وأكد المحافظ أن التعليم هو أساس نهضة الأمم، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطويره من خلال تحديث المناهج واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما شدد على أهمية التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي، وتوعيتهم بتاريخ المحافظة ومعالمها الأثرية لتعزيز معرفتهم.

وخاطب اللواء مرزوق الطلاب قائلاً: "أنتم مستقبل مصر، اجتهدوا وارفعوا راية الوطن عالية في المحافل الدولية لتكونوا أطباء وعلماء ومهندسين ومعلمين وقضاة". وأضاف أن نهضة مصر تتحقق بسواعد شبابها.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أجا.