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بالصور.. متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو

09:20 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
  • عرض 9 صورة
    متحف النوبة فى أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو
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أسوان – إيهاب عمران:

نظم متحف النوبة فى أسوان، اليوم السبت، احتفالية ثقافية بمناسبة يوم تأسيس اليونسكو واتفاقية التراث العالمي، بحضور مصطفى حسن خليل مدير عام متحف آثار أسوان، وفهمي محمود الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، والعاملين بمتحف النوبة والعاملين بمتحف آثار أسوان، ومنطقة آثار أسوان الإسلامية.

وقالت ثناء حسن موسي مدير عام متحف النوبة، إنه بناء على تعليمات الدكتور مدير قطاع المتاحف جرى تنظيم احتفالية اليوم ١٦ نوفمبر وهو يوم تأسيس منظمة اليونسكو واتفاقية التراث الثقافي والطبيعي.

وأضافت أن الاحتفالية تضمنت إقامة معرضا أرشيفيًا يمثل بعض الصور لإنقاذ معابد النوبة، ومنها معبدي أبو سمبل ومعبد فيلة، كما جرى عرض فيلما وثائقيا على هامش المعرض يمثل إنقاذ معابد النوبة ومجهودات منظمة اليونسكو لمتحف النوبة.

متحف النوبة فى أسوان أسوان يحتفل بيوم تأسيس اليونسكو يوم تأسيس اليونسكو اتفاقية التراث العالمي مدير عام متحف آثار أسوان
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