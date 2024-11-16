"دهبية" نجع الجسر تفحمت بالكامل.. السيطرة على حريق مركب الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مركب نيلية صغيرة "دهبية" خالية من النزلاء في نجع الجسر بمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر.



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق في مركب نيلي خال من السياح، بأحد المراسي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.



ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الحادث، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ3 سيارات اطفاء، وجرى إخماد النيران، فيما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة.



وأفادت المعلومات الأولية أن المركب النيلية العائمة خالية من السائحين وتجري بها عمليات تجديد وإنشاء، ولم يسفر الحادث وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وجار تكثيف التحريات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.



حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.







