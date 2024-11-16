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"اسألوا عني في الجنة".. شاب يتوقع وفاته في منشور مؤثر بالأقصر

01:53 م السبت 16 نوفمبر 2024
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الأقصر- محمد محروس:

تفاعل أهالي الأقصر بحزن بالغ مع منشور لشاب يدعى حسن، الذي رحل عن الدنيا في ظروف مفاجئة، بعدما توقع وفاته بكلمات مؤثرة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في منشوره، كتب حسن علي: "هييجي يوم وتفتحوا سوشيال هتلاقوا حد من أهلي أو حد من صحابي كاتب إني في ذمة الله"، معبّرًا عن أمنيته بأن يُذكر بالخير والدعاء.

وأضاف الشاب قبل أيام من وفاته: "في اليوم ده هيبقي بداية خلوّ الدنيا من جسمي والتايم لاين من كلامي.. وقتها مش هحتاج غير إنكم تنثروا عبق أثري وتدعولي، ومتنسونيش أبداً".

وتابع الشاب وكأنه يكتب وصيته: "أوصيكم إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، وقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك.. ومن هنا لليوم ده ربنا يجعل أثري خفيف على قلوبكم".

المنشور أثار موجة من المشاعر بين أصدقاء وأفراد أسرته، الذين استذكروا صفاته الطيبة وتركوا رسائل الوداع على صفحته، في مشهد يعكس عمق الفقدان والحب الذي حظي به الراحل.

شاب يتوقع وفاته محافظة الأقصر
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