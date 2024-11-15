‬وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الأطقم الطبية في التعامل مع حادث المطرية

الدقهلية - رامي محمود:

أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بجهود الأطقم الطبية والإدارية بالدقهلية فى التعامل مع الحالات المصابة بحادث طريق "المطرية - بورسعيد"، والذي أدى إلى وفاة 12شخصًا وإصابة 22 آخرين.

وقال وكيل وزارة صحة الدقهلية، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الفرق الطبية لاسيما بمستشفى المطرية والمنزلة وتعاملت مع الحدث بمهنية عالية في أداء الواجب الإنساني، مثمناً بالوقت ذاته التعاون المثمر والمستمر بين جميع الجهات الرسمية في إدارة الحادثة.

وأكد مدكور، أن الفرق الطبية والفنية الإدارية عملت على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين، مضيفاً أن فرق الطوارئ الطبية كانت في موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة، مساهمين في الحد من تقليل حجم الأضرار الصحية والبشرية.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص التحية وأسمى آيات التقدير لأبطال المنزلة المطرية والإدارات الطب العلاجي والجيش الأبيض بالدقهلية وهيئة الاسعاف. مؤكداً أن ما قاموا به يعد نموذجاً يدرس فى إدارة الأزمات ونجاح يستحقوا عليه كل تقدير .

وخص وكيل الوزارة بالشكر كل من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة علاوة على الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة والدكتور محمد بطين مدير مستشفى المطرية .

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، مساء الأربعاء، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وسيارات الإسعاف، وتبين تصادم سيارة نقل وأتوبيس أسفر عن الحادث مصرع 12 مواطن وإصابة 23 مواطن، وتم نقلهم إلي مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.

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