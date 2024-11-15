إعلان

مصرع عامل صدمه أتوبيس على الصحراوي الغربي بقنا

01:00 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا _ عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لعامل صدمه أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ش.ع، يبلغ من العمر 47 عامًا، من مركز أبوتشت، صدمه أتوبيس خلال انتظار خروج ابنته من الكوافير ليلة حفل زفافها على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

الصحراوي الغربي قنا مديرية أمن قنا مصرع شخص مستشفى قنا العام مصرع عامل صدمه أتوبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع وإصابة 3 في حادث على الطريق الدائري بالمنيا

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة