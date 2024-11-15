مصرع عامل صدمه أتوبيس على الصحراوي الغربي بقنا

قنا _ عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لعامل صدمه أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع ش.ع، يبلغ من العمر 47 عامًا، من مركز أبوتشت، صدمه أتوبيس خلال انتظار خروج ابنته من الكوافير ليلة حفل زفافها على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الترامسة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.