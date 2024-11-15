إعلان

إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

12:58 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف (5)
  • عرض 6 صورة
    إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف (3)
  • عرض 6 صورة
    إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف (1)
  • عرض 6 صورة
    إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف (6)
  • عرض 6 صورة
    إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 83 حالة تعد على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة شملت 20 حالة على على 797 مترا أملاك الدولة، و 63 حالة على مساحة فدانين، و 11 قيراطا أرض زراعية، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن تنفيذ الموجة 24 يجري على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الماضي، حتى الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأراضي الزراعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع عامل صدمه أتوبيس على الصحراوي الغربي بقنا

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة