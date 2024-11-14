إحالة معلم فى القليوبية للتحقيق لتعديه بالضرب على طالب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، معلما بمدرسة طوخ الثانوية الصناعية، للتحقيق، بسبب تعديه بالضرب على طالب .

وأكد مصطفى عبده، في بيان له اليوم، أنه لا تهاون مطلقا مع أى معلم يقوم بالتعدي على أي طالب بالمدرسة، مضيفاً أن استخدام العقاب البدني ممنوع نهائيا داخل المدارس ويعرض فاعله للمساءلة القانونية.

في سياق متصل، تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعض مدارس إدارة طوخ التعليمية ،حيث قام بتفقد مدرسة الثانوية بنين، مدرسة طوخ الثانوية الصناعية.

وأكد مصطفى عبده، ضرورة الاستمرار فى المتابعة الجيدة للطلاب داخل الفصول الدراسية والتأكيد علي متابعة الالتزام بالحضور والانصراف والنظافة العامة للمدارس.

وشدد على منع العقاب سواء كان عقاب نفسي او عقاب بدنى لطلاب المدارس، وضرورة المشاركة الفعالة لأبنائنا الطلاب فى الأنشطة المدرسية.