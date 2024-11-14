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إصابة شخص فى حريق منزل بالدقهلية

01:55 م الخميس 14 نوفمبر 2024

قوات الحماية المدنية

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الدقهلية-رامي محمود:

أصيب شخص في محافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، إثر حريق بمنزل في ميت غمر بمنطقة أرض الجزيرة.

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وتبين أن الحريق بمنطقة أرض الجزيرة بمنزل مكون من اربع ادوار، واشتعال النيران بالدور الرابع بسبب ماس كهربي.

كما تبين إصابة "أحمد عنتر فتحي الطنطاوي 30 سنة"، مقيم بذات العنوان بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الأولي، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الدقهلية حريق أرض الجزيرة
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