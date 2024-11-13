خيانة على كوبري أسيوط.. مأساة الطفل كيرلس ضحية "التوك توك الملعون"

أسيوط ـ محمود عجمي:

في قرية بني سميع بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، حيث اعتاد أهلها على الحياة البسيطة والعمل الدؤوب، وقعت جريمة قتل وحشية طالت طفلاً بريئاً لم يتجاوز عمره بضع سنوات، لم يرتكب أي ذنب سوى أنه خرج للعمل من أجل لقمة عيش أسرته.

كان الطفل كيرلس يعمل بجد، يقود توك توك خاص به لتوفير بعض المال لأسرته، في يوم الواقعة، استوقفه رجل يدعى رمضان، طلب منه توصيله إلى مكان ما؛ لم يشعر كيرلس بأي خطر ووافق على طلب الرجل.

لكن ما لم يكن يعلمه كيرلس هو أن رمضان كان يخطط لجريمة بشعة، اتصل رمضان بصديقيه عمر وعلي، وأخبرهما بأنه على وشك تنفيذ خطته، استقل عمر وعلي دراجة نارية وانتظرا قرب مكان تواجد كيرلس ورمضان.

عند وصولهما إلى مكان ناءٍ على كوبري الواسطى أعلى نهر النيل بمدينة أسيوط، وخلال التوقف طلب كيرلس من رمضان أن يلتقط له بعض الصور على نهر النيل، جلس كيرلس على سور الكوبري لالتقاط الصور، ولكن فجأة دفعه رمضان من أعلى السور إلى مياه النهر، قاصدًا قتله والتخلص منه.

بينما كان عمر وعلي يراقبان الطريق، قاد رمضان التوك توك الخاص بكيرلس بعيدًا عن المكان، التقى الثلاثة لاحقًا وباعوا التوك توك والهاتف المحمول لرجل كان يعلم أن هذه الأشياء مسروقة.

تعود وقائع القضية رقم 9840 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى بلاغ من "فام. م. ف" بتغيب نجله "كيرلس" بعد خروجه للعمل بالتوك توك في قرية بني سميع بمركز أبوتيج.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وتمكن الفريق من تحديد المتهمين وهم "رمضان. ق. م"، "عمر. س. ع"، "علي. م. ع"، و"حمادة. ر. ح".

وكشفت التحريات أن المتهمين خططوا لسرقة التوك توك بالإكراه، حتى لو أدى الأمر إلى قتل قائده إذا حاول المقاومة، مستغلين صغر سن المجني عليه وضعف بنيانه. في يوم الواقعة، أوقف المتهم الأول "رمضان. ق. م" المجني عليه وطلب منه توصيله إلى مدينة أسيوط أعلى كوبري الواسطى. أثناء سيرهما، اتصل المتهم بالمتهمين الثاني والثالث وأخبرهما بأنه في طريقه إليهما.

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق عامل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل طفل واستدراجه مع آخرين لتوصيله بالتوك توك الخاص به إلى الواسطى، ثم دفعه في نهر النيل وسرقة التوك توك، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.