مصرع شاب في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم، على الطريق الزراعي الغربي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين من المعاينة وقوع الحادث بين سيارة قيادة "محمود. ن" 27 عامًا سائق، ودراجة نارية "تروسيكل" قيادة "أحمد. م"؛ بسبب التخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث مصرع قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.