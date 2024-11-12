ضبط سائق بحوزته 5 فرش حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، عاطلًا متهمًا بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجه على عملائه في نطاق مركز دسوق والمراكز المجاورة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط وحدة مباحث مركز دسوق للمدعو "عمرو.م.م.ا"، 28 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجه على عملائه.

كانت معلومات قد وردت إلى العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد باتجار المتهم المذكور في جوهر الحشيش المخدر، وترويجه على عملائه.

وبتكثيف التحريات التي أُجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبفحص سجله الأمني تبين أنه سبق اتهامه في 9 قضايا ما بين مخدرات وسلاح ناري وسرقات.

شُكِّلت حملة أمنية مكبرة من مباحث القسم، وتوجهت نحو تواجد المتهم المذكور، وجرى ضبطه وبحوزته 5 فرش حشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالي قدره 2400 جنيه.

تم القبض على المتهم واقتياده إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 28274 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعرض المتهم عليها أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.