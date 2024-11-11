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خريجو طب الأزهر بأسيوط يتبرعون بأجهزة طبية لدعم المستشفيات

11:20 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    نائب رئيس جامعة الأزهر (2)
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    تبرع طلاب كلية الطب (2)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

في إطار المسئولية المجتمعية، قام طلاب الفرقة النهائية بكلية طب الأزهر بأسيوط، الدفعة الثانية والثلاثون بنين والتاسعة بنات، بمبادرة خيرية تزامناً مع تخرجهم.

وتبرع الطلاب بجهاز "دوبلر" لقسم جراحة الأوعية الدموية وجهاز "مونيتور" لوحدة غسيل الكلى في مستشفيات طب الأزهر بأسيوط، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى.

وأشاد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بهذه المبادرة التي تعكس وعي الطلاب بأهمية دورهم المجتمعي.

كما أعرب الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية، عن أمله في أن يحذو جميع الخريجين حذو هؤلاء الطلاب، الذين اختاروا دعم القطاع الصحي في صعيد مصر.

أسيوط طب الأزهر أجهزة طبية مبادرة خيرية مستشفيات طب الأزهر
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