محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيسي قرية باسوس وأبو الغيط

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قرارًا بإلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بباسوس ورئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما وتراخيهما في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات ضمن نطاق عملهما، كما أحالهما للتحقيق الفوري.

جاء ذلك ضمن حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث أُزيلت 8 حالات بناء مخالف على مساحة 1130 مترًا مربعًا بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار الحملات اليومية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

شارك في الحملة اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبد الهادي، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة بنها، وأيمن عراقي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس محمود صبحي، مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

نجحت الحملة في إزالة 8 حالات تعدٍّ بمساحة 1130 مترًا مربعًا في حوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس، وشملت التعديات مباني من أعمدة خرسانية وسملات ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات. تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينة القناطر الخيرية، وحررت محاضر للمخالفين مع اتخاذ أقصى العقوبات وإلزامهم برفع ناتج الإزالة.

وخلال الحملة، وجه المحافظ الشكر للواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن في تأمين التنفيذ والمعدات، وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات.