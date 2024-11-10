السماء صافية .. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد في أسوان -صور وفيديو

يرى الأهلي بعين قلبه.. من هو الطفل "نجاتي" الذي كرمه الخطيب؟ (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأحد، تحسنا كبيرا فى حالة الطقس، وظهرت السماء صافية مع ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة بالنسبة لهذا التوقيت من العام وسجلت العظمى اليوم 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن محافظة أسوان، فإن هذه الاجواء تشجع السياح الأجانب والمصريين على زيارة المحافظة والاستمتاع بالطقس المعتدل وزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وتشهد المحافظة مع بداية الموسم الشتوى ارتفاع معدلات الحجز بفنادق أسوان الثابتة والمتحركة مما يبشر بموسم سياحي رائع.