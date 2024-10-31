بالصور.. استكمال أعمال رصف طريق نصر "النوبة - كوم أمبو" بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:



وجه محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى متابعة مستمرة من رئيس الوزراء.

وأضاف كمال أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين، مثنيًا على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.



في السياق ذاته، كشف المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه يجرى العمل حالياً فى تنفيذ أعمال رصف طريق نصر النوبة / كوم أمبو بطول 10 كم مما سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمركبات المترددة عليه

وأوضح أنه يتم المرور اليومى على كافة المشروعات الجارية بقطاع الطرق والكبارى، ومن بينها طريق نصر النوبة / كوم أمبو بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية شوقى مصطفى ، ومحمد عبد العزيز، وأيضاً مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة محمد مندور للوقوف على معدلات الإنجاز، وتكليف الشركات المنفذة للإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لها .